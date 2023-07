Santo Stefano di Cadore (Belluno), auto investe una famiglia: due morti e due feriti

La famiglia, secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, è stata travolta mentre percorreva la strada regionale 355. A rimanere ferita è stata anche l'automobilista, di nazionalità straniera. Il bambino piccolo è stato stabilizzato dal personale del Suem ed elitrasportato in ospedale a Belluno. I due feriti sono stati portati via in ambulanza, come il nonno del piccolo arrivato subito dopo e colto da malore.

