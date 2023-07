Varese, travolta e uccisa da un'auto: spunta l'ipotesi di un gesto volontario

La testimonianza

Ad aprire l'ipotesi è stato un presunto testimone oculare, un giovane che si trovava nella piazza del Comune del Luinese insieme ad alcuni amici per ritirare una pizza da asporto. La Procura di Varese, che coordina le indagini, ha però diramato una nota con cui non conferma e non diffonde alcun dettaglio "allo scopo di non compromettere le attività di ricerca del responsabile, che sono in corso".