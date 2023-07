Bologna, anziano investe e uccide la moglie facendo retromarcia

A Bologna un anziano ha accidentalmente travolto e ucciso la moglie mentre stava facendo una manovra con la sua auto nel cortile di casa.

E' successo giovedì sera in una zona di campagna a San Giovanni in Persiceto. L'uomo, 89 anni, era alla guida e stava facendo retromarcia, non accorgendosi che la moglie, 86 anni, si trovava dietro alla vettura. Ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Maggiore di Bologna, la donna è morta meno di 24 ore dopo l'incidente.