San Marino contro Tik Tok: confermata la multa di 3,5 milioni per il colosso cinese

San Marino-Tik Tok uno a zero. Anzi, 3 milioni e mezzo a zero. A tanto ammonta in euro la multa che il terzo Stato più piccolo d'Europa ha elargito al colosso cinese, creando un precedente che potrebbe valere in futuro anche per altre Nazioni in giro per il mondo. Per questioni di... privacy. Il Davide sanmarinese ha battuto il Golia asiatico anche in tribunale, dopo che la piattaforma aveva impugnato il ricorso nella speranza di vedersi annullare la milionaria sanzione. Niente da fare: i giudici del Titano hanno respinto le rimostranze di TikTok, confermando su tutta la linea la decisione del garante e rifiutando quindi la richiesta di rimborso della cifra, pagata dal social lo scorso febbraio. Ora gli avvocati della piattaforma possono ancora ricorrere in appello ma la conferma della sanzione resta un risultato da ricordare per l’Autorità garante della protezione dei dati personali di San Marino.