"Skibidi Boppy", cos'è il tormentone virale di TikTok

L'espressione "Skibidi Boppy" non ha un significato ben preciso. Sempre stando a Wired, qualcuno la attribuisce al jazz e, in particolare, a Louis Armstrong e Ella Fitzgerald "che iniziarono a improvvisare melodie nonsense con la voce, attraverso una tecnica vocale basata sulla composizione di alcune sillabe che poi ha valicato i confini degli Stati Uniti affermandosi come un sottogenere a sé stante, lo scat singing". Quest'ultimo "si è imposto per esempio nei brani di John Scatman - uno dei suoi successi più importanti si chiama proprio Scatman (Ski Ba Bop Ba Dop Bop) - e che in Italia è stata per esempio molto utilizzata da Lucio Dalla".