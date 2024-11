Stile, "man in finance": cosa sapere del trend esploso su TikTok

Il "man in finance" perfetto potrebbe ispirarsi per certi versi al personaggio interpretato da Leonardo DiCaprio nel film "The Wolf of Wall Street": completo con giacca a doppiopetto e cravatta d'ordinanza, atteggiamento disinvolto e volitivo ma, soprattutto, tanti, tanti soldi. Come i "Rodent man", anche questo potrebbe rientrare tra i nuovi ideali di bellezza, almeno per quanto riguarda l'immaginario collettivo della GenZ. A riguardo ha condotto una ricerca il New York Times, secondo la quale il giudizio degli studenti sul lavorare in finanza è estremamente positivo (almeno per chi frequenta i prestigiosi college dell'Ivy League). Forse uno stereotipo a cui non andrebbe dato troppo peso ma c'è chi si interroga se possa trattarsi davvero di un fenomeno rivelatore di sogni e aspettative di un'intera generazione.



Nella foto, Leonardo DiCaprio nel film "The Wolf of Wall Street" (2013)