TikTok, Trump: "C'è un acquirente, lo annuncerò fra due settimane" | Ecco chi potrebbe comprare la piattaforma social

Ora Trump afferma di avere avuto il via libera perfino dal leader di Pechino. "Probabilmente lo farà", ha dichiarato riferendosi a Xi. Tra i papabili per il mega acquisto ci sono i giganti Meta, Microsoft, Oracle e Walmart, che in passato hanno espresso interesse, ma anche Amazon ed Elon Musk sono dati tra i possibili candidati. "Sono persone molto ricche, lo rivelerò tra due settimane", si è limitato a dire Trump. Quanto alle preoccupazioni per la sicurezza e cioè i timori che l'app sia sfruttata dal governo cinese per spiare gli americani, motivo per il quale l'amministrazione di Joe Biden ne decise il divieto a meno di un cambio di proprietà, il tycoon ha minimizzato sottolineando che si potrebbe dire lo stesso di "tutto ciò che è prodotto in Cina, come i nostri telefoni".