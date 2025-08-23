Salerno, una donna di 47 anni trovata morta in casa: si cerca il compagno

Una donna di 47 anni è stata uccisa nella sua abitazione di Montecorvino Rovella (Salerno) e i carabinieri stanno cercando di rintracciare il compagno. A chiamare le forze dell'ordine sono stati i parenti dell'uomo: non riuscivano a mettersi in contatto con la coppia e quindi si sono rivolti ai militari. Sono stati loro a trovare il cadavere della donna riverso sul pavimento di casa.