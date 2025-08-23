Logo Tgcom24
Cronaca
L'ALLARME LANCIATO DAI PARENTI DI LUI

Salerno, una donna di 47 anni trovata morta in casa: si cerca il compagno

I carabinieri hanno trovato il corpo della vittima riverso sul pavimento della sua casa. I familiari dell'uomo erano preoccupati perché non riuscivano a mettersi in contatto con la coppia

23 Ago 2025 - 13:34
© Carabinieri

© Carabinieri

Una donna di 47 anni è stata uccisa nella sua abitazione di Montecorvino Rovella (Salerno) e i carabinieri stanno cercando di rintracciare il compagno. A chiamare le forze dell'ordine sono stati i parenti dell'uomo: non riuscivano a mettersi in contatto con la coppia e quindi si sono rivolti ai militari. Sono stati loro a trovare il cadavere della donna riverso sul pavimento di casa.

Si cerca il compagno di 36 anni

 Sembra che il compagno sia un uomo di 36 anni e gli investigatori non escludono che si tratti di femminicidio.

