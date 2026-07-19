Salerno, trovato carbonizzato in un campo il corpo del giornalista Luigi Esposito

La svolta nelle indagini dopo il ritrovamento, in zona, di una vettura vuota intestata a Esposito, il cui nome è stato diffuso dalla procura di Salerno. All'anagrafe Luigi, si faceva chiamare da sempre Luca e così firmava i propri articoli e servizi televisivi. Laureato in biologia e con una seconda laurea in lettere, era appassionato da sempre di sport. Sarebbe stato ucciso a colpi di pistola (i carabinieri avrebbero recuperato dei bossoli sul posto) e poi dato alle fiamme tra la vegetazione.