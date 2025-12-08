Perù, giornalista assassinato da uomini armati

Il giornalista peruviano Fernando Nuñez è stato assassinato da uomini armati mentre tornava da un viaggio per effettuare reportage nella regione di La Libertad (nord). Lo ha annunciato domenica l'Associazione Nazionale dei Giornalisti (Anp). Reporter dell'emittente online Kamila TV, è il terzo giornalista ucciso in Perù dall'inizio dell'anno. Il giornalista è morto sul colpo e suo fratello è in condizioni critiche. L'omicidio è avvenuto nel distretto di Guadalupe, dove sono stati segnalati 236 omicidi tra gennaio e ottobre.