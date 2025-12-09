Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
bilancio annuale

Il report di Reporter senza frontiere: "Nel 2025 uccisi 67 giornalisti, quasi metà a Gaza"

Il 79% dei corrispondenti che hanno perso la vita quest'anno è stato vittima della guerra o della criminalità organizzata

09 Dic 2025 - 08:16
© Da video

© Da video

Sono 67 i giornalisti uccisi nel mondo in un anno, di cui quasi la metà (il 43% per la precisione) hanno perso la vita nella Striscia di Gaza "sotto il fuoco delle forze israeliane". Lo rende noto Reporter senza frontiere nel suo bilancio annuale. "Il numero dei giornalisti uccisi (dal primo dicembre 2024 al primo dicembre 2025) è tornato a crescere, a causa delle pratiche criminali delle forze armate regolari e non e della criminalità organizzata", spiega l'associazione secondo la quale "i giornalisti non muoiono, vengono uccisi".

Leggi anche

Time dedica la copertina a Trump, ma lui attacca: "Foto orribile, sono senza capelli"

Milano, inchiesta sui "cecchini del weekend" di Sarajevo: aperto un fascicolo sulla presenza di italiani

Il 79% dei corrispondenti (53 persone in termini assoluti) è stato vittima della guerra o della criminalità organizzata. Nel Messico, paese afflitto dai cartelli della droga, per esempio, il 2025 è stato l'anno più mortale degli ultimi tre per i giornalisti. Nel frattempo, 503 giornalisti sono dietro le sbarre in tutto il mondo. Inoltre, a un anno dalla caduta di Bashar al-Assad, molti dei giornalisti arrestati o catturati sotto il suo regime rimangono introvabili, rendendo la Siria il Paese con il più alto numero di professionisti dei media scomparsi in tutto il mondo.

giornalisti uccisi
giornalisti
liberta di stampa
guerra
reporter senza frontiere

Sullo stesso tema