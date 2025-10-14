Time dedica la copertina a Trump, ma lui attacca: "Foto orribile, sono senza capelli"

Il settimanale Time ha dedicato la prima pagina all'accordo diplomatico su Gaza, descrivendo Trump come protagonista del negoziato. Tuttavia, l'immagine scelta - un primo piano del presidente ripreso dal basso - ha suscitato l'ira del tycoon.

"La rivista Time ha scritto un articolo relativamente bello su di me, ma la foto potrebbe essere la peggiore di tutti i tempi", ha commentato sul suo social. Trump ha ironizzato sul fatto che l’inquadratura "gli avrebbe fatto scomparire i capelli" e "fatto sembrare che avesse una piccola corona sopra la testa", un riferimento polemico più alla resa visiva dello scatto che a un elemento realmente presente. L'osservazione è stata interpretata da molti come una scelta ironica sulle manie di grandezza che lo stesso Trump ha spesso alimentato, anche attraverso meme e immagini autocelebrative pubblicate su Truth Social — da quelle che lo ritraggono come papa a quelle in cui appare come Jedi o supereroe. Da parte sua, Time non ha replicato ufficialmente, limitandosi a pubblicare la copertina accompagnata dal titolo "His Triumph" (il suo trionfo, giocando con l'assonanza del cognome Trump).