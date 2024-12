Donald Trump "Persona dell'anno" di Time per la seconda volta

"Per aver guidato un ritorno in scena di proporzioni storiche, aver causato un riallineamento politico generazionale, per aver cambiato la forma della presidenza e alterato il ruolo dell'America nel mondo, Trump è la Persona dell'Anno 2024", scrive la rivista. "Time ha scelto la persona dell'anno per 97 anni: l'individuo che nel bene e nel male ha fatto di più per plasmare il mondo negli ultimi 12 mesi. Per molti anni la scelta è stata difficile. Non stavolta", ha scritto il direttore del magazine Sam Jacobs, secondo cui "da quando nel 2015 ha cominciato la sua corsa da presidente, nessun altro singolo individuo ha avuto un ruolo maggiore nel cambiare il corso della politica e dellastoria".