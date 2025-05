Trump pubblica una sua foto vestito da Papa

Make the Vatican great again, scrive qualcuno su Instagram, sotto il post provocatorio di Donald Trump. Un'immagine del tycoon nelle sembianze di un Papa: la mano destra alzata come se stesse per impartire una benedizione. Blasfemo e irrispettoso per qualcuno, voce necessaria contro il politicamente corretto per altri. Quando mercoledì alla Casa Bianca gli è stato chiesto se gli sarebbe piaciuto succedere a Papa Francesco, ha risposto ironicamente: "Vorrei essere Papa. Sarebbe la mia prima scelta".