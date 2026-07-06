Salerno, addio al celibato da incubo in Costiera Amalfitana: affonda la barca, 7 persone in mare a Maiori

Proprio mentre il mezzo faceva rotta verso il porto, all'altezza di Capo d'Orso ha imbarcato acqua affondando nel giro di pochi secondi. A prestare per primi soccorso sono stati I primi a prestare soccorso sono stati alcuni diportisti e turisti in zona. Poco dopo è intervenuta anche la guardia costiera, che ha raggiunto il punto dell’incidente e ha trasferito in sicurezza tutti i naufraghi nel porto di Salerno. Nessuna delle sette persone è risultato ferite.