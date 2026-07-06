Salerno, addio al celibato da incubo in Costiera Amalfitana: affonda la barca, 7 persone in mare a Maiori

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Una festa stava per finire in tragedia nelle acque di Maiori, in Costiera Amalfitana, quando l'imbarcazione su cui si trovava un gruppo di amici ha iniziato ad affondare. A bordo si trovavano sette persone, che stavano festeggiando un addio al celibato di un noto imprenditore della zona. Tutte sono state fortunatamente tratte in salvo grazie al tempestivo intervento della guardia costiera.
Il guasto all'imbarcazione
È accaduto nella mattinata di domenica 5 luglio nelle acque di Maiori. Il gruppetto era partito con una imbarcazione privata dal molto di Santa Teresa, a Salerno, per festeggiare l'addio al celibato di uno di loro. Una volta giunti nei pressi della spiaggia del Cavallo Morto, il proprietario della barca si sarebbe accorto di un problema tecnico. In particolare di un malfunzionamento delle pompe di sentina. Per questo aveva deciso di rientrare in porto.
La nave a picco e il salvataggio
Proprio mentre il mezzo faceva rotta verso il porto, all'altezza di Capo d'Orso ha imbarcato acqua affondando nel giro di pochi secondi. A prestare per primi soccorso sono stati I primi a prestare soccorso sono stati alcuni diportisti e turisti in zona. Poco dopo è intervenuta anche la guardia costiera, che ha raggiunto il punto dell’incidente e ha trasferito in sicurezza tutti i naufraghi nel porto di Salerno. Nessuna delle sette persone è risultato ferite.