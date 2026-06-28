Grecia, 50enne italiana muore in incidente in barca a vela

L'Autorità portuale di Lefkada sta conducendo un'indagine preliminare per chiarire le circostanze in cui si è verificato l'incidente mortale. La notizia è stata confermata dalla Farnesina che, tramite l'ambasciata ad Atene, sta assistendo la famiglia. Secondo alcune fonti greche, due coppie stavano navigando tra il canale e Plagia quando l'albero della nave si sarebbe girato bruscamente e avrebbe colpito al collo la donna.