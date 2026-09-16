Roma, spari contro la scrittrice Stillitano nel rione Prati: altri 6 casi, indagini su 4 persone

Le indagini proseguono a ritmo serrato per fare chiarezza su quanto avvenuto a Roma lungo via della Giuliana nel centrale ed elegante rione Prati nel pomeriggio di lunedì 14 settembre. A rimanere ferita a un braccio da un proiettile sparato presumibilmente con un’arma ad aria compressa, la giornalista e scrittrice Ceristina Stillitano. "Ho urlato per il dolore e mi sono accorta che stavo sanguinando", ha raccontato. Il proiettile è rimasto conficcato nel tricipite e sarà rimosso con un intervento chirurgico.