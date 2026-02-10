Lanciarazzi, una penna pistola e centinaia di proiettili: l'arsenale trovato in casa di un incensurato

Un lanciarazzi, sei pistole, una scacciacani, una carabina ad aria compressa e persino una penna pistola. Armi ma anche munizioni con 212 proiettili di vario calibro e 380 cartucce. Anche sei coltelli a serramanico. È quello che i carabinieri di Napoli hanno trovato durante una perquisizione nella casa di un uomo, 51 anni, incensurato e disoccupato.