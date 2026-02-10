Lanciarazzi, una penna pistola e centinaia di proiettili: l'arsenale trovato in casa di un incensurato
L'uomo, 51 anni, disoccupato, si trova adesso in carcere: indagini per accertare se ci siano stati o meno delitti collegati
© Carabinieri
Un lanciarazzi, sei pistole, una scacciacani, una carabina ad aria compressa e persino una penna pistola. Armi ma anche munizioni con 212 proiettili di vario calibro e 380 cartucce. Anche sei coltelli a serramanico. È quello che i carabinieri di Napoli hanno trovato durante una perquisizione nella casa di un uomo, 51 anni, incensurato e disoccupato.
Il blitz
L’operazione dei militari è iniziata l’8 febbraio ma solo dopo 24 ore si è chiuso il cerchio attorno all’insospettabile. I carabinieri hanno perquisito l’abitazione dell’uomo. In casa non c’era nessuno ma in un tubo di metallo, nascosto nel capannone dell’abitazione, i militari hanno scovato un vero e proprio arsenale.
L'ipotesi di delitti collegati
I carabinieri si sono messi alla ricerca dell’uomo che è stato rintracciato e fermato a Castel Volturno, nell’abitazione di uno zio. L’uomo è stato sottoposto a fermo e trasferito in carcere in attesa di giudizio. Le armi saranno sottoposte ad accertamenti balistici per verificare il loro eventuale utilizzo in fatti di sangue o altri delitti.