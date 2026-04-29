25 Aprile, la donna ferita con una pistola ad aria compressa: "Ho subito un trauma terribile"

"La giornata era iniziata in maniera splendida, - ha proseguito - avevo partecipato al corteo con il mio fazzoletto Anpi al collo di cui sono orgogliosa, simbolo della nostra liberazione dal nazifascismo e della nascita della nostra Costituzione. Veramente un simbolo di valori altissimi per me. Io sono una pacifista e non mi intendo di armi, quando mi sono vista puntare contro quella pistola per me lo era in tutto e per tutto. In quel momento ho pensato di morire" ha precisato raccontando.