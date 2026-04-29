Fermato con l'accusa di tentato omicidio chi ha sparato il 25 Aprile: è un 21enne della comunità ebraica
L'Anpi lancia l'allarme sulla "deriva estremistica di esponenti della comunità ebraica" mentre la Brigata Ebraica nega l'affiliazione del giovane
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È stato fermato con l'accusa di tentato omicidio dalla Digos il giovane che, il 25 Aprile scorso, ha sparato contro Rossana Gabrieli e Nicola Fasciano, una coppia di attivisti dell'Anpi, a Roma. L'aggressione è avvenuta nei pressi di parco Schuster ed è stata messa in pratica con una pistola ad aria compressa. Il fermato è un 21enne che sarebbe vicino alla comunità ebraica della Capitale. Il giovane è stato individuato grazie a un fotogramma estrapolato da una delle telecamere di sicurezza della zona che lo avrebbe immortalato pochi istanti dopo gli spari. Dall'immagine, in cui si distinguono chiaramente uno scooter Honda Sh bianco e un casco integrale scuro con segni particolari, gli investigatori sono riusciti a risalire al sospettato e a ricostruire i suoi spostamenti.
Avrebbe dichiarato di far parte della "Brigata ebraica"
Secondo il Corriere della Sera, il fermato avrebbe dichiarato di far parte della "Brigata Ebraica". Fra le immagini acquisite dagli inquirenti ci sarebbero, oltre a quelle dello scooter, anche quelle dei momenti in cui il giovane avrebbe sparato alle vittime. La stessa Gabrieli, psicologa di Aprilia, militante di Sinistra Italiana come il compagno, aveva raccontato di aver visto il ragazzo in scooter "fermarsi e puntare" contro di loro con il braccio teso una pistola e quindi aprire il fuoco. Una ricostruzione che ha spinto i pm a contestare al fermato anche i reati di tentato omicidio e di detenzione di armi. Il movente sarebbe quello già ipotizzato dalle vittime, ovvero il fatto che entrambe, al momento dell'aggressione, portassero al collo i fazzoletti dell'Associazione partigiani.
Sgomento nella Comunità ebraica
"Il fermo di un ragazzo iscritto alla Comunità Ebraica di Roma per i fatti del 25 aprile ci riempie di sgomento e indignazione. La Comunità Ebraica di Roma condanna e si dissocia senza riserve da qualsiasi forma di violenza antidemocratica. Esprimiamo piena solidarietà e vicinanza ai feriti, Rossana Gabrieli e Nicola Fasciano". Lo ha dichiarato Victor Fadlun presidente della comunità ebraica di Roma. "Esprimiamo fiducia nel lavoro della Procura e delle forze dell'ordine affinché sia fatta piena luce sulla dinamica dei fatti e su ogni responsabilità. In una fase così tesa, rivolgiamo un appello alle forze politiche e alla società civile a evitare ogni strumentalizzazione che possa alimentare l'odio e generare nuova violenza", ha concluso Fadlun.
"Oltraggio usare il nostro nome"
"Provo orrore e condanno nella maniera più risoluta, e senza alcuna giustificazione, chiunque si permetta di usare il nome della Brigata Ebraica per compiere atti di violenza". Così in una nota Davide Romano, direttore del Museo della Brigata ebraica di Milano, ha dichiarato sul fermo di Eitan Bondì. "La Brigata Ebraica ha combattuto per la libertà e la dignità umana. Strumentalizzarne il nome per giustificare o coprire comportamenti violenti è un oltraggio alla sua memoria e a tutti coloro che si sono sacrificati sotto quella bandiera". Il direttore ha poi confermato che non ci sono membri della Brigata Ebraica che rispondono al nome del giovane fermato. "Ci riserviamo inoltre di adire le vie legali contro tutti quelli che usano e useranno il nome della Brigata Ebraica per accostarlo a questo atto vergognoso" ha concluso.
L'allarme estremismo
"Non può sfuggire a nessuno l'estrema gravità della vicenda. Da tempo assistiamo a una deriva estremistica e intimidatoria di parte di alcuni esponenti della Comunità ebraica di Roma. In passato più volte dirigenti nazionali Anpi hanno ricevuto minacce e lettere intimidatorie dalla sigla GSE (Gruppo Sionistico Giovanile) e da altre sigle. Ma se dalle parole si passa alle pistole cambia tutto". A lanciare l'allarme è l'Anpi che in una nota chiede "alla magistratura non solo di appurare l'esistenza di eventuali mandanti dell'aggressione armata avvenuta a Roma, ma anche di aprire un'inchiesta su tali presunti gruppi paramilitari presenti nella Comunità ebraica romana".