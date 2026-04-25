25 Aprile, Meloni: "Insulti da chi dice di difendere la libertà, abbiamo un problema"

Critico contro gli scontri e la violenza, anche il ministro dell'Interno: "In questa giornata di celebrazioni dell'ottantunesimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo meritano come sempre gratitudine e apprezzamento le nostre forze di polizia per come hanno gestito l'ordine pubblico nelle oltre 60 manifestazioni che si sono svolte in tutta Italia. Sono stati impegnati 3280 agenti di rinforzo a tutti i reparti territoriali per garantirne lo svolgimento e assicurare quella libertà di manifestare che proprio i regimi oppressivi del novecento avevano negato. A loro rivolgo il mio plauso per la consueta professionalità dimostrata", ha dichiarato Matteo Piantedosi. "Ancora una volta hanno dimostrato di essere una delle componenti migliori della nostra società, in una giornata che, nonostante celebrasse i valori fondanti della nostra Repubblica, non ha mancato di evidenziare alcune iniziative di violenti e facinorosi che vanno stigmatizzati con fermezza. Trovo vergognoso e inaccettabile che si registrino ancora episodi di intolleranza e attacchi contro la comunità ebraica, come avvenuto a Milano".