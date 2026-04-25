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"Cacciati dal corteo, mai successo in 50 anni" dice l'esponente del Pd e di Sinistra per Israele Fiano a Milano: "Uno ci ha detto, "siete solo saponette mancate""
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Quello del 2026 è uno dei 25 Aprile più carico di tensione degli ultimi anni. A Roma si spara contro una coppia che ha il fazzoletto dell’Anpi. A Milano la Brigata Ebraica è costretta a uscire dal corteo. Ancora a Roma e a Bologna viene picchiato e allontanato chi porta le bandiere ucraine e europee.
In particolare, nella Capitale una donna e un uomo iscritti all'Anpi sono rimasti feriti dai colpi di una pistola a pallini, mentre erano nell'area di Parco Schuster, vicino alla Basilica di San Paolo. Dal palco dell'iniziativa è stato riferito che a sparare sarebbero stati dei soggetti a bordo di una moto. I due attivisti feriti sono stati subito soccorsi da una ambulanza presente in zona, la donna sarebbe stata raggiunta a una spalla mentre l'uomo al collo riportando solo qualche escoriazione. "Adesso li hanno portati in commissariato - è stato spiegato - Non stavano facendo nulla di particolare. Avevano il fazzoletto dell'Anpi intorno al collo". Saranno gli agenti del commissariato San Paolo a svolgere i primi accertamenti sulla vicenda, anche la Digos sta indagando su quanto accaduto analizzando i filmati delle telecamere della zona per risalire ai colpevoli.
Fra fischi e applausi, insulti e grida "fuori, fuori", la polizia in tenuta antisommossa ha fatto spostare lo spezzone della Brigata ebraica fuori dal corteo del 25 Aprile a Milano, lungo via Senato. "Siamo stati cacciati dal corteo, perché abbiamo nei nostri striscioni la stella di David, perché difendiamo il diritto dello stato d'Israele di esistere, perché difendiamo i diritti della Brigata ebraica a sfilare? Non lo so, chiedetelo a loro. Un signore passandoci di fianco ci ha detto: 'Siete saponette mancate'". È quanto ha spiegato Emanuele Fiano, esponente del Pd e di Sinistra per Israele, presente con la Brigata Ebraica al corteo del 25 aprile a Milano. "Adesso non ho ancora deciso cosa faremo, se andare in piazza del Duomo o meno. È il cinquantesimo anno che partecipo, non era mai successa una cosa così", ha aggiunto. Anche il direttore del Museo della Brigata ebraica Davide Romano ha commentato l'episodio: "Siamo stati cacciati dalla Polizia, è un fatto grave e ne parleremo".
In mattinata, è stato allontanato dal corteo "antagonista" dal titolo "Blocchiamo la guerra, mandiamo a casa il governo Meloni, rompiamo con il modello Lepore" un signore con in mano diverse bandiere, tra cui quella dell'Ucraina e quella dell'Europa. L'allontanamento sarebbe avvenuto nei pressi di piazza dell'Unità, in zona Bolognina. Il video, pubblicato online, sta sollevando polemiche e la condanna di diversi esponenti politici. Inoltre, si segnala anche il lancio di verdure contro la sede bolognese di Fratelli d'Italia. Partiti da Piazza dell'Unità, quando gli attivisti, circa 5 mila, sono arrivati davanti alla sede di FdI di via Stalingrado, presidiata dalle forze dell'ordine, si sono fermati ed è iniziato il lancio di verdure. La stessa sede nelle scorse settimane era stata oggetto di imbrattamenti.
A Bologna, città di libertà e resistenza una scena di cui vergognarsi profondamente. Questo signore è il simbolo del 25 aprile non questo pseudo addetto che di libertà e democrazia non ha capito nulla https://t.co/bwC9CkMdx5— Matteo Richetti (@MatteoRichetti) April 25, 2026