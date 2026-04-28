"Oggi il mondo dell'odio è sempre più vasto", ha detto Liliana Segre. "È una valanga che trascina le persone a scrivermi a 96 anni: "Perché non muori?". Ha poi aggiunto: "Non mi aspettavo che ancora qualcuno a 96 anni, dopo tutto quello che c'è stato fra guerre nel mondo e tutti gli errori anche spaventosi che vorrei condannare da tutte le parti, me lo scrivesse. Sarà una persona da curare".