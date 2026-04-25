25 Aprile a Roma, caccia all'uomo in mimetica che ha sparato a due manifestanti

"Ho visto - racconta la donna ferita, Rossana Gabrieli - una persona giovane con un casco che si è fermata e ha puntato un'arma, non un'arma vera e propria perché, per fortuna, il danno non è stato grave e ha ripetutamente sparato a me e alla persona che era con me, colpendoci". Quanto accaduto, aggiunge, "dimostra che di queste manifestazioni si continua ad averne una grande necessità perché i fascisti che si comportano da vigliacchi continuano a esserci e noi dobbiamo stare molto attenti. Non va abbassata la guardia e queste persone vanno individuate e punite".