Arezzo, spari contro due gattine: corsa contro il tempo per salvarle

Violenza in una colonia felina nel Casentino, le due micie sono dai veterinari: "Stiamo cercando di alleviare il dolore"
Due gattine sono state ferite con un proiettile nella valle del Casentino, in provincia di Arezzo. L'episodio è stato denunciato dall'associazione Lo scudo di Pan: "Sono state colpite da armi da fuoco vere, non da armi ad aria compressa", scrivono sui social. A lanciare l'allarme è stato l'uomo che cura la colonia felina nel Comune di Bibbiena. Temeva si trattasse di un incidente, che le gatte fossero state investite, invece no: qualcuno gli ha sparato.
Una delle due ha una zampa gravemente compromessa spiega l'associazione che ha subito avvertito due veterinari della zona che si sono messi immediatamente al lavoro, gli hanno già somministrato le medicine per alleviare il loro dolore. "Stanno cercando una protesi speciale che permetta alle gattine di tornare a vivere alla normalità". "La situazione di una gatta è più critica: oltre alla zampa seriamente danneggiata presenta numerosi pallini di piombo nel corpo. I veterinari stanno valutando con grande attenzione come intervenire per salvarle la vita".
Chi ha trovato le due gatte ha già segnalato l'episodio ai carabinieri della compagnia di Bibbiena. In seguito potrà essere formalizzata una denuncia. I fatti sono accaduti in un'area boschiva del Comune, frequentata anche da tanti cacciatori. Non si esclude che possa esser stato uno di loro a premere il grilletto. Ma al momento ogni ipotesi rimane valida.