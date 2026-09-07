Roma, crolla il solaio di un negozio: estratte persone dalle macerie

Al momento non risulterebbero altre persone coinvolte, ma le operazioni di ricerca proseguono con il supporto dei nuclei specializzati Usar (Urban Search and Rescue) e delle unità cinofile. Sul posto sono presenti anche il funzionario e il capoturno dei vigili del fuoco, la polizia di Stato e il personale del 118, mentre l'area resta transennata per consentire gli interventi. Le verifiche strutturali sono ancora in corso. Del crollo è stata informata la procura della Repubblica di Roma. Sul posto sono intervenuti gli agenti del distretto Prati e diverse ambulanze del 118.