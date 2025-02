Ci sono tre indagati per il crollo della trave in un cantiere per la realizzazione di un supermercato a Firenze. L'incidente, avvenuto il 16 febbraio 2024, provocò la morte di cinque operai. In corso di esecuzione anche un provvedimento di sequestro che riguarderebbe l'azienda che costruì la trave. I reati ipotizzati a vario titolo sono omicidio colposo plurimo e disastro colposo.