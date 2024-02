Crollo Firenze, sopralluogo del pm nel cantiere: "Constatate diverse criticità"

"Sulle dinamiche ancora non possiamo dire nulla, è tutto prematuro", sottolinea però il magistrato ricordando che per alcuni operai stranieri " vi era una condizione di irregolarità circa la loro presenza sul territorio nazionale". Sono quattro le vittime accertate, mentre si cerca ancora una quinta persona.

"Il dato empirico è che vi fossero diverse criticità in generale, che abbiamo constatato nel momento in cui siamo andati nel cantiere. Ma non entro nel merito", spiega Spiezia. "La nostra polizia giudiziaria ha svolto un gran lavoro per il reperimento di tutte le fonti probatorie. Siamo in attesa di ricevere le prime comunicazioni formali. Vogliamo celerità, ma anche pieno rispetto delle garanzie. Sulle dinamiche ancora non possiamo dire nulla, è tutto prematuro".