Crollo Firenze, si indaga sugli operai morti: il sospetto che due fossero irregolari

I quattro operai stranieri vivevano tutti in Lombardia. Haidar in precedenza aveva abitato a Bastia Umbra (Perugia) ed era stato pure iscritto alla Fillea Cgil, poi si è trasferito a Palazzolo sull'Oglio (Brescia), quindi da due mesi era a Chiuduno (Bergamo). A Palazzolo abitava pure El Ferhane. Li conoscevano bene. Il titolare di una macelleria islamica del paese ha avviato una raccolta fondi per aiutare le famiglie delle vittime.

La nuova ipotesi di reato su cui lavora la procura di Firenze

Sulla loro situazione sono stati avviati gli accertamenti. Dentro l'inchiesta per omicidio plurimo colposo della procura di Firenze, l'impiego di manodopera irregolare nel controverso mare di lavori in subappalto apre a nuove ipotesi di reato accanto a quella di partenza, legata alla causa del ciclopico cedimento strutturale dei solai in costruzione. "C'è un'indagine in corso e non posso dire niente", ha detto il sindaco Nardella sulla presenza di operai irregolari prima di annunciare che domenica si recherà al cantiere la ministra del Lavoro, Marina Elvira Calderone. Il portavoce di Europa Verde e deputato di Verdi Sinistra Angelo Bonelli non esita a dire che "due vittime della strage del cantiere erano irregolari e senza permesso di soggiorno. Non sono morti due irregolari ma due persone che non si è voluto regolarizzare a causa di leggi criminali e ipocrite".