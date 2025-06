Roma, identificata la donna trovata morta a Villa Pamphili con la figlia: è caccia al killer

La Scientifica è già al lavoro su una serie di oggetti, compresa una tutina rosa trovata in un secchio dell'immondizia, che apparterebbe alla bimba. Per gli inquirenti la donna potrebbe avere partorito all'estero e raggiunto l'Italia, forse a bordo di bus, recentemente. L'autopsia ha confermato che la madre allattava la bambina che, però, al momento della morte presentava lo stomaco completamente vuoto. La morte della madre risale ad almeno cinque giorni prima, se non addirittura sette. Il suo corpo, nudo e coperto da una busta di plastica e in avanzato stato di decomposizione, era stato portato e lasciato in quel punto da qualcuno, forse la stessa persona che ha poi deciso di uccidere la piccola.