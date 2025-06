Roma, stalking e lesioni alla ex: condannato a 10 mesi Enrico Varriale

Il giornalista Enrico Varriale è stato condannato a 10 mesi di reclusione per stalking e lesioni nei confronti della ex compagna. La sentenza è stata pronunciata dal giudice del tribunale monocratico di Roma, che ha accolto solo in parte la richiesta dell'accusa per una pena di due anni. Oltre alla condanna, l'ex vicedirettore di Rai Sport dovrà partecipare periodicamente a un percorso per uomini autori di violenza contro le donne.