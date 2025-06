Doveva essere una giornata di svago in piscina, ma per cinque bambini ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Lunedì mattina nella piscina di un circolo privato nel quartiere Borghesiana a Roma si è verificata una fuoriuscita di cloro che ha intossicato i cinque ragazzini. Un bambino di 9 anni è ricoverato in gravi condizioni, nel reparto di Terapia intensiva al Policlinico Umberto I di Roma.