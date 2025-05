Vicenza, bevono alle fontane durante una gara podistica: intossicazione per più di cento persone

Sono oltre 100 le persone rimaste intossicate nel corso di un evento podistico che si è tenuto il primo maggio a Valdagno (Vicenza). Nessuno è in condizioni gravi. A far scattare l'allarme sono stati gli accessi al pronto soccorso dell'ospedale di Valdagno che hanno messo in allarme le autorità sanitarie. Le visite hanno poi individuato un fattore comune nei pazienti: avevano tutti partecipato ad una marcia podistica locale e si erano abbeverati in alcune fontane private, non allacciate all'acquedotto.