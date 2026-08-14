La malattia non ferma l’amore: matrimonio celebrato nel Pronto Soccorso di Rimini

"È stato un momento di pura emozione - racconta la dottoressa Perin -: eravamo tutti profondamente commossi nel vedere quanto amore unisse queste due persone, come se con quel lo voglio, una sorta di giuramento eterno, avessero in qualche modo fermato il tempo e sconfitto il male. Ci siamo adoperati perché tutto fosse per quanto possibile perfetto, pur in un periodo di intenso lavoro sforzandoci di regalare loro un po' di intimità in quella stanza, addobbata con alcuni fiocchi azzurri ricavati da grembiuli da lavoro. È stato un onore per me e per gli operatori del Pronto Soccorso contribuire nel nostro piccolo a realizzare il loro grande desiderio".