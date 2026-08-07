Niente film

Jennifer Aniston, gli amici preoccupati: "Sta rinunciando a tutto per il nuovo amore"

L'attrice 57enne si sarebbe ritirata da uno dei suoi ultimi progetti, il memoir dell'attrice Jennette McCurdy, "I'm Glad My Mom Died"

07 Ago 2026 - 07:00
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Jennifer Aniston sta facendo preoccupare i suoi amici. L'attrice, 57 anni, pare stia rifiutando diversi impegni lavorativi per stare accanto al compagno Jim Curtis. Lo ha raccontato una fonte vicina alla Aniston a Closer: "Le priorità di Jen sono chiaramente cambiate. Rifiuta il lavoro e passa praticamente tutto il suo tempo concentrata su Jim e la sua carriera". Secondo i suoi amici più stretti, è un comportamento che "va oltre il semplice supporto di coppia".

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Chi è il nuovo fidanzato

 Jim Curtis, lui è ipnoterapeuta, life coach e autore che si concentra su "psicologia pratica, riprogrammazione subconscia e guarigione emotiva" secondo People. Ha anche un figlio da un precedente matrimonio, di nome Aidan. Lo stesso insider ha anche ammesso: "Si dice persino che vorrebbe essere coinvolta attivamente nel settore al punto da essere interessata a formarsi come ipnoterapeuta a sua volta."

Il ritiro da uno dei progetti

 "Le persone intorno a lei non possono negare che questa decisione stia avendo un impatto negativo sulla sua carriera, e temono che stia commettendo un errore", ha aggiunto la fonte. Ci sono stati momenti nell'ultimo anno in cui si è ritirata da impegni a cui lavorava da mesi, tra cui l'adattamento televisivo del celebre memoir dell'attrice Jennette McCurdy, "I'm Glad My Mom Died".

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