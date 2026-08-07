Jennifer Aniston sta facendo preoccupare i suoi amici. L'attrice, 57 anni, pare stia rifiutando diversi impegni lavorativi per stare accanto al compagno Jim Curtis. Lo ha raccontato una fonte vicina alla Aniston a Closer: "Le priorità di Jen sono chiaramente cambiate. Rifiuta il lavoro e passa praticamente tutto il suo tempo concentrata su Jim e la sua carriera". Secondo i suoi amici più stretti, è un comportamento che "va oltre il semplice supporto di coppia".