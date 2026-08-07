Jennifer Aniston sta facendo preoccupare i suoi amici. L'attrice, 57 anni, pare stia rifiutando diversi impegni lavorativi per stare accanto al compagno Jim Curtis. Lo ha raccontato una fonte vicina alla Aniston a Closer: "Le priorità di Jen sono chiaramente cambiate. Rifiuta il lavoro e passa praticamente tutto il suo tempo concentrata su Jim e la sua carriera". Secondo i suoi amici più stretti, è un comportamento che "va oltre il semplice supporto di coppia".
Chi è il nuovo fidanzato
Jim Curtis, lui è ipnoterapeuta, life coach e autore che si concentra su "psicologia pratica, riprogrammazione subconscia e guarigione emotiva" secondo People. Ha anche un figlio da un precedente matrimonio, di nome Aidan. Lo stesso insider ha anche ammesso: "Si dice persino che vorrebbe essere coinvolta attivamente nel settore al punto da essere interessata a formarsi come ipnoterapeuta a sua volta."
Il ritiro da uno dei progetti
"Le persone intorno a lei non possono negare che questa decisione stia avendo un impatto negativo sulla sua carriera, e temono che stia commettendo un errore", ha aggiunto la fonte. Ci sono stati momenti nell'ultimo anno in cui si è ritirata da impegni a cui lavorava da mesi, tra cui l'adattamento televisivo del celebre memoir dell'attrice Jennette McCurdy, "I'm Glad My Mom Died".