Beatles, 60 anni dopo "Revolver" continua a sparare

D'altra parte questi erano i Beatles ambiziosi ma ancora coesi del 1966, quelli capaci di trovare al meglio un punto di incontro tra le loro diverse sensibilità. "La prima cosa che è successa con il nuovo album", raccontò John Lennon al Melody Maker, "è stata che Paul e io abbiamo deciso che dovevamo vederci. Ci frequentavamo socialmente, ma abbiamo deciso che era arrivato il momento di metterci seriamente al lavoro. Incontrarsi è il primo passo, e non è sempre il più facile. Poi, quando ci troviamo, a casa mia o a casa di Paul, cominciamo a pensare alle canzoni". La struttura di comando era insomma chiara, una macchina oleata alla perfezione dove tutti gli ingranaggi si muovevano all'unisono: John e Paul si scambiavano idee, creavano assieme, e poi andavano in studio dove George e Ringo portavano le loro suggestioni, integrandole nel magma creativo iniziale.