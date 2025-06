Morto a 82 anni Brian Wilson, cantante e co-fondatore dei Beach Boys

Brani come California Girls, I Get Around, Don’t Worry Baby e God Only Knows sono diventati simboli di un’epoca e testimonianze della sua genialità musicale. Il culmine di questa creatività arrivò nel 1966 con Pet Sounds, album che ha segnato una svolta nel pop mondiale per l’ambizione sonora e la profondità emotiva dei testi. L’album fu talmente innovativo da influenzare persino i Beatles, che riconobbero pubblicamente il debito artistico nei confronti di Wilson. Il cosiddetto “California sound”, fatto di sogni, onde e malinconia, portava la sua firma. Non solo un suono, ma un’identità musicale capace di evocare un intero stile di vita, diventato un simbolo della cultura giovanile americana e internazionale.