Morto Sly Stone, leggenda del funk

Formatosi tra il 1966 e il 1967, Sly and the Family Stone è stato il primo grande gruppo a includere uomini e donne, sia bianchi che neri. Il periodo d'oro del gruppo durò relativamente poco, dal 1968 al 1971 circa, ma fu estremamente influente. Nessuna band rappresentò meglio l'euforia antigravitazionale dell'epoca di Woodstock, né affrontò con maggior coraggio il crollo che seguì. Dai brani iniziali, esuberanti come i loro titoli - "I Want To Take You Higher", "Stand!" - al disincanto di "Family Affair" e "Runnin' Away", Sly and the Family Stone parlavano per una generazione, che lo volesse o meno.