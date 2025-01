È morto Sam Moore, metà del duo Sam & Dave e interprete di "Soul Man"

Sam Moore, che ha influenzato musicisti del calibro di Michael Jackson, Al Green e Bruce Springsteen, era stato inserito insieme a Dave Prater nella Rock and Roll Hall of Fame nel 1992. Il duo trasformò la "chiamata e risposta" della musica gospel in uno spettacolo frenetico sul palco e registrò alcuni dei successi più duraturi della musica soul, che comprendono anche "You Don't Know Like I Know", "When Something is Wrong With My Baby" e "I Thank You".