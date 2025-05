Addio a Domenico Gigi Canu, chitarrista dei Planet Funk

Nato a Napoli, aveva formato i Planet Funk nel 1999 insieme ai tastieristi Marco Baroni e Alex Neri e al bassista Sergio Della Monica, scomparso nel 2018. La band elettronica/dance è diventata famosa grazie all'album "Non Zero Sumness", uscito nel 2002, contenente brani di grande successo come "Inside All The People", "Chase the Sun" e "Who Said". A dicembre la band aveva pubblicato il nuovo singolo “Nights in White Satin”, brano che segnava il ritorno del collettivo italiano che nel 2024 ha festeggiato i 25 anni di carriera.