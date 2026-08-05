Bruce Springsteen, il cancro della moglie Patti Scialfa è in remissione

"Come sapete, Patti convive con il mieloma multiplo da oltre otto anni, ma fortunatamente ora è in remissione", ha detto Springsteen, prima di eseguire una rara versione acustica da solista di Born to Run, registrata nel suo studio di casa a Colts Neck, nel New Jersey. "Come milioni di famiglie che affrontano il cancro, abbiamo imparato ciò che ogni paziente scopre lungo il proprio percorso: la speranza ha un volto. È quello del medico che non smette mai di cercare nuove cure e di prendersi cura dei pazienti; quello dell'infermiera che ci resta accanto quando abbiamo paura e rende il nostro cammino un po' più facile", ha proseguito il cantante.