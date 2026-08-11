Matrimonio da pallone d'oro, Cristiano Ronaldo e Georgina si sono sposati

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez sono ufficialmente marito e moglie. Il matrimonio è avvenuto oggi con una cerimonia civile a Cascais, in Portogallo, in forma «privata e intima», alla presenza dei loro cinque figli. L'annuncio è arrivato attraverso i social, con una fotografia ravvicinata delle mani dei due, una sopra l'altra, e le nuove fedi ben visibili. A corredo dello scatto soltanto due lettere e un cuore: "CG". Nessuna immagine dell'abito da sposa, nessuna grande cerimonia mostrata al pubblico e nessuna lunga dichiarazione: Ronaldo e Rodríguez hanno scelto di condividere soltanto il simbolo del loro "sì".
La coppia è legata dal 2017, quando Georgina Rodríguez lavorava come assistente in un negozio Gucci. Nello stesso anno la relazione è diventata pubblica. Insieme hanno avuto due figlie, Alana Martina e Bella Esmeralda. Ronaldo è inoltre padre di Cristiano Jr. e dei gemelli Eva e Mateo. Nel 2022 i due hanno vissuto la drammatica perdita del figlio Ángel durante il parto. Il fidanzamento era stato ufficializzato da Georgina nell'agosto del 2025, quando aveva mostrato sui social il grande anello ricevuto da Ronaldo. Dopo quasi dieci anni di relazione, il matrimonio è arrivato dunque lontano dai riflettori di una grande cerimonia, con la coppia che ha scelto un'immagine semplice e simbolica per comunicare al mondo il proprio "sì".