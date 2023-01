Rimini, maltrattano il loro piccolo cagnolino maltese: denunciati

La versione della coppia

Per i proprietari del cane si tratterebbe di un equivoco. Indagati per maltrattamento, la coppia ha sostenuto che l'intento era solo quello di sgridarlo per educarlo. La polizia locale ha allontanato il cagnolino dai loro proprietari, ora toccherà al gip del Tribunale di Rimini decidere se convalidare o meno il sequestro preventivo e se affidarlo a un'associazione per la difesa degli animali.