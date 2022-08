Firenze, inseguono un capriolo in scooter e postano il video: denunciati

Due giovani in scooter inseguono di sera un capriolo spaventatissimo e riprendono la scena commentando tra un colpo di clacson e un altro: "Oggi a spasso con il capriolo, vediamo quanto lontano va!": questo l'episodio che l'Enpa, l'Ente protezione animali, rende noto essere accaduto a Firenze, in via Benedetto Fortini, strada collinare dietro piazzale Michelangelo, ai margini con la prima campagna dopo la città. L'associazione ha denunciato i due e chiesto per loro "una condanna esemplare".