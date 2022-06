Verona, muore cane lasciato in auto al sole mentre la proprietaria era in piscina

Cinquanta gradi dentro l'auto, un cane lasciato al suo interno.

Un caldo insopportabile per l'animale, che è morto in un parcheggio fuori dalle piscine cittadine Santini a Verona, mentre la sua padrona era dentro al complesso a rinfrescarsi. Gli agenti della polizia municipale non hanno fatto in tempo a salvarlo: hanno sfondato un finestrino e l'hanno preso tra le braccia, ma ha resistito pochi secondi prima di spirare.