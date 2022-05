Giappone, spende 15mila euro per "diventare" un cane di razza collie

È un uomo giapponese, si chiama Toko-San e ha speso due milioni di yen (quasi 15mila euro) per farsi costruire un costume iper-realistico di un collie per realizzare il suo sogno: diventare un cane.

Youtube

E alla fine ce l'ha fatta. Dentro al costume, l'uomo ha girato una serie di video sul suo canale YouTube in cui fa cose da cane: dà la zampa, prende la pallina, si rotola. In un video gioca a ping pong contro il muro per sottolineare il fatto che in realtà è un uomo. La società a cui è stato commissionato il costume, la Zeppet, ci ha messo 40 giorni a farlo e ha spiegato che il punto centrale era riprodurre uno scheletro di cane sovrapponendolo allo scheletro umano.