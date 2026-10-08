Morte avvelenate da ricina, il padre di Antonella: "Per una donna si deve arrivare a questo? | Gianni mi ha detto che non c'entra, gli credo ma..."

È uno spaccato breve ma comunque significativo quello che Salvatore Di Ielsi ha fornito della famiglia coinvolta nel giallo della ricina. A partire dalle ultime frenetiche ore, in cui Antonella Di Ielsi e la 15enne Sara Di Vita hanno perso la vita una dopo l'altra. Il 76enne vede per l'ultima volta sua figlia proprio quel 27 dicembre: "L’accompagnai di corsa in ospedale perché Gianni le aveva telefonato dicendole che Sara, mia nipote, stava peggiorando", ha raccontato al Corriere della Sera. Un tragitto di circa 40 chilometri, quello da Pietracatella al Cardarelli di Campobasso, in cui i due hanno parlato "poco o nulla. Il tempo volò in fretta e soprattutto Antonella stava già molto male". Una volta arrivati in pronto soccorso, "i medici le dissero che sua figlia era morta. Lei cadde a terra. Io ero lì accanto... All’indomani se ne andò anche Antonella".