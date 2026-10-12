Docenti ed educatori ebrei rinunciano alla visita a Reggio Children: giallo su un testo su Gaza da sottoscrivere

Il caso ha ripreso però vigore dopo che il sito americano "Jewish Insider" ha pubblicato gli screeenshot della dichiarazione che i partecipanti al viaggio avrebbero dovuto firmare: "Prendo le distanze dall'occupazione di Gaza". Il sito non dice da dove arrivi la dichiarazione. Reggio Children, riporta il Corriere, ipotizza che possa trattarsi di un frammento delle conversazioni informali che hanno accompagnato la scrittura della Carta. Oltreoceano però tutto questo sarebbe stato mal digerito. Così i 71 insegnanti dagli Usa hanno alla fine deciso di rimandare il viaggio, mentre i 25 da Israele hanno confermato e sono attesi in queste ore in città. Faranno incontri con pedagogisti e insegnanti, visite nelle scuole.