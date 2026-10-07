Israele, minuto di silenzio dei familiari delle vittime nei luoghi dell'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023
Presso il sito del festival musicale Nova, attaccato dai miliziani di Hamas il 7 ottobre 2023 a bordo di auto e parapendii, i familiari hanno chinato il capo alle 6:29 ora locale (le 5:29 in Italia, ndr), circondati dai ritratti delle vittime davanti ai quali erano stati deposti dei fiori
© Afp
I familiari delle vittime hanno osservato nella mattinata del 7 ottobre un minuto di silenzio nei luoghi del sud di Israele presi d'assalto da Hamas esattamente tre anni fa, l'attacco più letale mai avvenuto nel Paese e che scatenò la vasta offensiva nella Striscia di Gaza. Presso il sito del festival musicale Nova, attaccato dai miliziani di Hamas il 7 ottobre 2023 a bordo di auto e parapendii, i familiari hanno chinato il capo alle 6:29 ora locale (le 5:29 in Italia, ndr), circondati dai ritratti delle vittime davanti ai quali erano stati deposti dei fiori.
La fontana di Tel Aviv tinta di rosso
Un gruppo di manifestanti antigovernativi ha bloccato brevemente l'importante autostrada Ayalon, nel centro di Israele, per osservare un minuto di silenzio in memoria delle vittime dell'attacco sferrato da Hamas il 7 ottobre 2023 nel sud di Israele e della guerra che ne è seguita. Lo riporta il Times of Israel, aggiungendo che gli attivisti hanno tinto di rosso l'acqua dell'iconica fontana di Kikar Dizengoff a Tel Aviv.