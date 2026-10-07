Israele, minuto di silenzio dei familiari delle vittime nei luoghi dell'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023

I familiari delle vittime hanno osservato nella mattinata del 7 ottobre un minuto di silenzio nei luoghi del sud di Israele presi d'assalto da Hamas esattamente tre anni fa, l'attacco più letale mai avvenuto nel Paese e che scatenò la vasta offensiva nella Striscia di Gaza. Presso il sito del festival musicale Nova, attaccato dai miliziani di Hamas il 7 ottobre 2023 a bordo di auto e parapendii, i familiari hanno chinato il capo alle 6:29 ora locale (le 5:29 in Italia, ndr), circondati dai ritratti delle vittime davanti ai quali erano stati deposti dei fiori.