È l'alba del 7 ottobre 2023 quando Israele viene colpito da un attacco senza precedenti. Migliaia di razzi partono da Gaza, mentre uomini armati di Hamas attraversano la barriera di confine e fanno irruzione in città, kibbutz e nel luogo dove si sta svolgendo il festival musicale Nova. È l'inizio di una giornata destinata a cambiare il Medio Oriente. Il conflitto tra israeliani e palestinesi ha radici antiche: dalla Nakba del 1948, tra momenti di tensione e tentativi di pace falliti, si è intensificato sempre di più, senza mai realmente fermarsi. Attraverso le immagini e i video di quelle ore, ecco la sequenza degli eventi che ha portato Israele a dichiarare guerra ad Hamas e, nelle ore e nei giorni successivi, all'escalation militare nella Striscia.

